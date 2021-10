Fdi: Conte a Meloni, 'perche non tagli legami partito con saluti romani e Hitler?' (Di domenica 3 ottobre 2021) Roma, 3 ott. (Adnkronos) - "Se proprio avverti insopprimibile l'ansia di dichiarare, perché piuttosto non condanni in modo fermo le aggressioni e le minacce avvenute nei confronti di nostri candidati a Nardò, ad Afragola, a Piedimonte Matese, a Monteparano?". Così Giuseppe Conte su Fb rivolto a Giorgia Meloni. "Se davvero condividi la reale necessità di rafforzare i nostri presidi di legalità perché non tagli, in modo chiaro e risolutivo, i legami del tuo partito emersi dall'inchiesta di Fanpage con saluti romani, inneggiamenti a Hitler, inseguimenti a immigrati, minacce antisemite e sospetti finanziamenti illeciti?". "In attesa di studiarti i filmati integrali del reportage potresti avvantaggiarti: basterebbe dichiarare che rinunci e ripudi nel modo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 3 ottobre 2021) Roma, 3 ott. (Adnkronos) - "Se proprio avverti insopprimibile l'ansia di dichiarare, perché piuttosto non condanni in modo fermo le aggressioni e le minacce avvenute nei confronti di nostri candidati a Nardò, ad Afragola, a Piedimonte Matese, a Monteparano?". Così Giuseppesu Fb rivolto a Giorgia. "Se davvero condividi la reale necessità di rafforzare i nostri presidi di legalità perché non, in modo chiaro e risolutivo, idel tuoemersi dall'inchiesta di Fanpage con, inneggiamenti a, inseguimenti a immigrati, minacce antisemite e sospetti finanziamenti illeciti?". "In attesa di studiarti i filmati integrali del reportage potresti avvantaggiarti: basterebbe dichiarare che rinunci e ripudi nel modo ...

