Covid, Sicilia ancora in giallo: ecco quando tornerà in zona bianca (Di domenica 3 ottobre 2021) . Tutte le ultime notizie. Non ci sarà ancora lunedì 4 ottobre l’atteso passaggio della Sicilia in zona bianca, nonostante il miglioramento dei parametri che determinano il cambio di colore per rischio epidemico. Per un motivo ben preciso. La Sicilia che già nel monitoraggio della L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 3 ottobre 2021) . Tutte le ultime notizie. Non ci saràlunedì 4 ottobre l’atteso passaggio dellain, nonostante il miglioramento dei parametri che determinano il cambio di colore per rischio epidemico. Per un motivo ben preciso. Lache già nel monitoraggio della L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Lucky62058333 : RT @OrtigiaP: @borghi_claudio @AntonioSocci1 Inoltre ci lasciano in zona gialla perche non ci vacciniamo abbastanza. Ma ormai le cure ci so… - romanoziroldo : RT @OrtigiaP: @borghi_claudio @AntonioSocci1 Inoltre ci lasciano in zona gialla perche non ci vacciniamo abbastanza. Ma ormai le cure ci so… - mrcrto : RT @OrtigiaP: @borghi_claudio @AntonioSocci1 Inoltre ci lasciano in zona gialla perche non ci vacciniamo abbastanza. Ma ormai le cure ci so… - infoitsalute : Bollettino Covid, dati stazionari in Italia e in Sicilia: tutte le regioni verso il bianco - Tp24it : Covid, c'è un nuovo farmaco che dimezza i ricoveri -