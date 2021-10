“Correte | viene giù tutto!” Gravissimo incendio nella notte | crolli e quartiere isolato Vigili del fuoco e polizia sul posto

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 3 ottobre 2021) Roma, immagini del Ponte di Ferro in fiamme, poi il crollo di una parte della struttura. Erano le 23,30 quando al confine tra i quartieri Marconi e Ostiense, il Ponte dell’Industria, meglio conosciuto come Ponte di “Ferro”, il rogo sembra essere divampato dagli alloggi di fortuna. La causa dell’è ancora da accertare, ma al momento si avanza una prima ipotesi. Prima avovlto dalle fiamme, poi una parte della struttura è crollata sui canneti circostanti e baracche, sgretolandosi e perdendosi poicorrente del fiume Tevere. Il Ponte dell’Industria o Ponte di Ferro è stato costruito tra il 1862 e il 1863 e collega via del Porto Fluviale a via Antonio Pacinotti, nei quartieri Ostiense e Portuense. Completamente in metallo, presenta tre luci a travate metalliche ed è lungo circa 131 metri. “È presto per dire quando sarà possibile ...