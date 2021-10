Atp Sofia 2021, il montepremi e il prize money (Di domenica 3 ottobre 2021) Il montepremi e il prize money dell’Atp 250 di Sofia 2021, torneo in programma dal 27 settembre al 3 ottobre. Il numero uno del seeding è Jannik Sinner che tenterà di difendere il titolo conquistato lo scorso anno. L’azzurro è in buona compagnia e dovrà vedersela con giocatori di livello, quali de Minaur e Monfils. E’ di 419 mila euro il prize money complessivo, con il vincitore che percepirà oltre a 250 punti Atp anche una cifra attorno ai 40 mila euro. Esattamente 5,415 euro sono stanziati per il primo turno. Di seguito la suddivisione nel dettaglio dal primo turno alla finale. PRIMO TURNO: €5,415 (0 punti) SECONDO TURNO: €9,000 (20 punti) QUARTI DI FINALE: €14,000 (45 punti) SEMIFINALE: €21,000 (90 punti) FINALE: €29,500 (150 punti) VINCITORE: €41,145 (250 punti) ... Leggi su sportface (Di domenica 3 ottobre 2021) Ile ildell’Atp 250 di, torneo in programma dal 27 settembre al 3 ottobre. Il numero uno del seeding è Jannik Sinner che tenterà di difendere il titolo conquistato lo scorso anno. L’azzurro è in buona compagnia e dovrà vedersela con giocatori di livello, quali de Minaur e Monfils. E’ di 419 mila euro ilcomplessivo, con il vincitore che percepirà oltre a 250 punti Atp anche una cifra attorno ai 40 mila euro. Esattamente 5,415 euro sono stanziati per il primo turno. Di seguito la suddivisione nel dettaglio dal primo turno alla finale. PRIMO TURNO: €5,415 (0 punti) SECONDO TURNO: €9,000 (20 punti) QUARTI DI FINALE: €14,000 (45 punti) SEMIFINALE: €21,000 (90 punti) FINALE: €29,500 (150 punti) VINCITORE: €41,145 (250 punti) ...

