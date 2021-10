Antonino Chef Academy 3 | stasera su Sky Uno e NOW la finale

(Di domenica 3 ottobre 2021)su Sky Uno alle 21:15, e in streaming su NOW, va in onda ladi3: chi guadagnerà un posto nella cucina di Villa Crespi?su Sky Uno alle 21:15 va in onda ladi3. Gli allievi sono rimasti in quattro e saranno loro a sfidarsi nell'ultima puntata della produzione originale Endemol Shine Italy per Sky con loe professoreCannavacciuolo. La 21enne palermitana Antonella Rocco, il 23enne Erion Fishti di Montescaglioso (Matera), la 23enne di Bari Fabiana Quadrelli e il 23enne Vivien Aglioni di Calcio (Bergamo), sono pronti ad allacciarsi i grembiuli e a sfidarsi nello scontro decisivo al termine del quale ...

Cannavacciuolo ci porta a casa sua con una ricetta must della cucina italiana: la lasagna napoletana. Ecco la ricetta dello. Il celebreCannavacciuolo ci porta in un viaggio nella sua terra d'origine, la Campania, con una ricetta classica e sempre gradita in ogni occasione. Nato a Vico Equestre, Cannavacciuolo si è ...La pasta al pesto è una ricetta tipicamente ligure ma che piace molto in tutta Italia. Infatti anche il notonapoletanoCannavacciuolo ha proposto una sua versione della ricetta svelando anche alcuni trucchi per farla ancora più buona. Vediamo quali sono. Ingredienti Per il pesto 500 g di ...Stasera su Sky Uno alle 21:15, e in streaming su NOW, va in onda la finale di Antonino Chef Academy 3: chi guadagnerà un posto nella cucina di Villa Crespi? Stasera su Sky Uno alle 21:15 va in onda la ...Antonino Chef Academy finale: è tutto pronto per scoprire chi vincerà e chi si aggiudicherà un posto nella prestigiosa cucina di Villa ...