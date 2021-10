"Voglio capire il prima". Barbara Palombelli picchia durissimo dalla Toffanin: femminicidio, come la mettiamo? (Di sabato 2 ottobre 2021) Non poteva mancare a Verissimo un passaggio sulla bufera mediatica che si è scatenata qualche settimana fa a seguito di alcune dichiarazioni di Barbara Palombelli. Quest'ultima è stata ospite di Silvia Toffanin che, prima di farla commuovere parlando delle sue figlie adottive e mostrandole un video messaggio affettuoso da parte di Rita dalla Chiesa, ha ricordato le parole della Palombelli sul femminicidio che tanto avevano fatto discutere. Soprattutto sui social, dove la giornalista di Mediaset è stata attaccata molto pesantemente: “Quando un giornalista non riesce a farsi capire deve scusarsi - ha dichiarato - io l'ho fatto e lo Voglio fare ancora se ce ne fosse bisogno. I principi e la libertà di pensiero vanno difesi dalle ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 2 ottobre 2021) Non poteva mancare a Verissimo un passaggio sulla bufera mediatica che si è scatenata qualche settimana fa a seguito di alcune dichiarazioni di. Quest'ultima è stata ospite di Silviache,di farla commuovere parlando delle sue figlie adottive e mostrandole un video messaggio affettuoso da parte di RitaChiesa, ha ricordato le parole dellasulche tanto avevano fatto discutere. Soprattutto sui social, dove la giornalista di Mediaset è stata attaccata molto pesantemente: “Quando un giornalista non riesce a farsideve scusarsi - ha dichiarato - io l'ho fatto e lofare ancora se ce ne fosse bisogno. I principi e la libertà di pensiero vanno difesi dalle ...

