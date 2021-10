Torino-Juventus 0-1, un gran gol di Locatelli regala i tre punti ad Allegri (Di sabato 2 ottobre 2021) L’analisi del match Primo tempo di sofferenza per la Juventus, che pur iniziando forte il match cala un po’, mentre è il Torino a creare parecchio scompiglio nella metà campo bianconera. In ogni caso, la Juve ha due volte l’occasione di andare in vantaggio con McKennie, che però in entrambi i casi colpisce male. Anche il Torino si crea alcune importanti occasioni, una tra tutte vede Lukic che di testa in area non centra per un soffio la porta. 0-0 all’intervallo. Nella seconda frazione di gara la Juventus cresce parecchio, iniziando a tenere in mano il pallino del gioco e costruendosi altre importanti occasioni. Tra queste sono da ricordare il colpo di testa di Alex Sandro, parato da uno strepitoso Milinkovic Savic, McKennie che in area non va inspiegabilmente al tiro da ottima posizione e il salvataggio ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 2 ottobre 2021) L’analisi del match Primo tempo di sofferenza per la, che pur iniziando forte il match cala un po’, mentre è ila creare parecchio scompiglio nella metà campo bianconera. In ogni caso, la Juve ha due volte l’occasione di andare in vantaggio con McKennie, che però in entrambi i casi colpisce male. Anche ilsi crea alcune importanti occasioni, una tra tutte vede Lukic che di testa in area non centra per un soffio la porta. 0-0 all’intervallo. Nella seconda frazione di gara lacresce parecchio, iniziando a tenere in mano il pallino del gioco e costruendosi altre importanti occasioni. Tra queste sono da ricordare il colpo di testa di Alex Sandro, parato da uno strepitoso Milinkovic Savic, McKennie che in area non va inspiegabilmente al tiro da ottima posizione e il salvataggio ...

