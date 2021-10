Pjanic: «Al Besiktas sto bene. Per lo scudetto non c’è una favorita» (Di sabato 2 ottobre 2021) L’ex Juve Pjanic ha parlato a La7 prima di Roma Juventus Women. Le dichiarazioni del centrocampista del Besiktas Miralem Pjanic ha parlato ai microfoni di La7 prima di Roma Juventus Women. Le dichiarazioni del centrocampista del Besiktas. Besiktas – «Mi trovo molto bene, sono sorpreso dal calcio turco e dall’organizzazione che abbiamo al Besiktas. È stato un mercato complicato e inaspettato, il mio sogno era tornare in Italia che mi manca tanto. Ma ora sono davvero molto felice di come stanno andando le cose». JUVENTUS – «La Juve sta facendo il suo percorso. Hanno avuto due allenatori con allenatori un po’ diversi dalla Juve degli ultimi anni. Conosco bene Allegri, è molto preparato e rimetterà tutto a posto. Col Chelsea ho riconosciuto la ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 2 ottobre 2021) L’ex Juveha parlato a La7 prima di Roma Juventus Women. Le dichiarazioni del centrocampista delMiralemha parlato ai microfoni di La7 prima di Roma Juventus Women. Le dichiarazioni del centrocampista del– «Mi trovo molto, sono sorpreso dal calcio turco e dall’organizzazione che abbiamo al. È stato un mercato complicato e inaspettato, il mio sogno era tornare in Italia che mi manca tanto. Ma ora sono davvero molto felice di come stanno andando le cose». JUVENTUS – «La Juve sta facendo il suo percorso. Hanno avuto due allenatori con allenatori un po’ diversi dalla Juve degli ultimi anni. ConoscoAllegri, è molto preparato e rimetterà tutto a posto. Col Chelsea ho riconosciuto la ...

Advertising

CalcioNews24 : #SerieA, per #Pjanic non c'è una favorita allo scudetto ??? - junews24com : Pjanic: «Col Chelsea ho rivisto la mia Juve. Sognavo di tornare...» - - TinercilerdenJK : RT @mbatshuayi: @Besiktas @Miralem_Pjanic Maestro ???? - justbesiktasjk : RT @mbatshuayi: @Besiktas @Miralem_Pjanic Maestro ???? - kiofra1 : Pjanic non gioca manco col Besiktas ma lui voleva a tutti i costi la Juve e si era pure tagliato l'ingaggio per venire a Torino. -