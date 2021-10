Milano, in 4mila per manifestazione No green pass. Tre persone accompagnate in Questura (Di sabato 2 ottobre 2021) Almeno quattromila manifestanti ‘No green pass’ si sono mossi da piazza Fontana a Milano poco prima delle 18. Scortato dalle forze dell’ordine, il corteo si è diretto verso Porta Venezia e corso Buenos Aires. La manifestazione, che si è ingrossata mano a mano che il corteo percorreva le vie del centro, hanno provocato disagi al traffico cittadino. I partecipanti, che in testa al corteo hanno esposto anche un cartello di solidarietà ad un gruppo di compagni colpiti da Daspo – con scritto “educare alla libertà” – hanno provocato numerosi ingorghi stradali nel centro cittadino e la deviazione di numerosi mezzi pubblici di superficie. Qualche momento di tensione si è vissuto quando un centinaio di militanti ha cercato di deviare verso i Bastioni di Porta Venezia, ma la situazione si è subito ricomposta. Diversi gli agenti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 2 ottobre 2021) Almeno quattromila manifestanti ‘No’ si sono mossi da piazza Fontana apoco prima delle 18. Scortato dalle forze dell’ordine, il corteo si è diretto verso Porta Venezia e corso Buenos Aires. La, che si è ingrossata mano a mano che il corteo percorreva le vie del centro, hanno provocato disagi al traffico cittadino. I partecipanti, che in testa al corteo hanno esposto anche un cartello di solidarietà ad un gruppo di compagni colpiti da Daspo – con scritto “educare alla libertà” – hanno provocato numerosi ingorghi stradali nel centro cittadino e la deviazione di numerosi mezzi pubblici di superficie. Qualche momento di tensione si è vissuto quando un centinaio di militanti ha cercato di deviare verso i Bastioni di Porta Venezia, ma la situazione si è subito ricomposta. Diversi gli agenti ...

