Inter, Inzaghi: «Handanovic strepitoso, Dzeko mi ha colpito» (Di sabato 2 ottobre 2021) Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky nel post partita di Sassuolo-Inter: le sue dichiarazioni Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky nel post partita di Sassuolo-Inter: le sue dichiarazioni CONTATTO Handanovic DEFREL – «E’ stato strepitoso, sia qui che sulla parata di Boga. In queste ultime settimane ho sentite voci su un portiere che secondo me è straordinario. Lui fa di tutto per non toccare l’avversario, quindi credo che la decisione del VAR sia corretta. La parata su Boga è stato bravissimo. Siamo stati in partita, abbiamo sofferto ma siamo stati in partita per 15 minuti. Prima dei cambi ho visto la squadra viva che aveva voglia di reagire». PRIMO TEMPO – «Il primo quarto d’ora ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 2 ottobre 2021) Simone, tecnico dell’, ha parlato ai microfoni di Sky nel post partita di Sassuolo-: le sue dichiarazioni Simone, tecnico dell’, ha parlato ai microfoni di Sky nel post partita di Sassuolo-: le sue dichiarazioni CONTATTODEFREL – «E’ stato, sia qui che sulla parata di Boga. In queste ultime settimane ho sentite voci su un portiere che secondo me è straordinario. Lui fa di tutto per non toccare l’avversario, quindi credo che la decisione del VAR sia corretta. La parata su Boga è stato bravissimo. Siamo stati in partita, abbiamo sofferto ma siamo stati in partita per 15 minuti. Prima dei cambi ho visto la squadra viva che aveva voglia di reagire». PRIMO TEMPO – «Il primo quarto d’ora ...

Advertising

Inter : ?? | FORMAZIONE Ecco gli 11 titolari scelti da Simone Inzaghi per #SassuoloInter ?? #FORZAINTER ???? Powered by… - Inter : ? | CONVOCATI Ecco la lista dei 24 nerazzurri a disposizione di Simone Inzaghi ?? - Inter : Torna il campionato: ascoltiamo le parole di mister Inzaghi in vista di #SassuoloInter - mattia64757438 : @WolmerLuppi1 @pisto_gol Per i primi 50/55 minuti il Sassuolo avrebbe meritato anche il 2-0. Poi Inzaghi con i camb… - internewsit : Inzaghi: «Handanovic strepitoso. Inizialmente pensavo a fare tre cambi» - -