Facciamo un pò di conti: il fattore X che determinerà le elezioni a Napoli (Di sabato 2 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiC’è un solo fattore che mette in pericolo l’elezione di Gaetano Manfredi a sindaco di Napoli al primo turno. E’ il fattore voto disgiunto. Il fattore che auspica Antonio Bassolino per far avverare il suo sogno di un ballottaggio con l’ex rettore della Federico II. Sta di fatto che le statistiche parlano chiaro: a livello nazionale, di solito questo fattore si attesta attorno al 2-3%. Troppo poco per Bassolino per sognare in grande. Ma c’è un elemento che fa ancora ben sperare l’ex governatore. Proprio a Napoli, inftti, si è segnato il record di voto disgiunto. Era il 2011, e premiò Luigi De Magistris. Colui il quale sarebbe diventato sindaco per i successivi dieci anni, si presentò alle elezioni sostenuto da 4 liste che, in totale, ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 2 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiC’è un soloche mette in pericolo l’elezione di Gaetano Manfredi a sindaco dial primo turno. E’ ilvoto disgiunto. Ilche auspica Antonio Bassolino per far avverare il suo sogno di un ballottaggio con l’ex rettore della Federico II. Sta di fatto che le statistiche parlano chiaro: a livello nazionale, di solito questosi attesta attorno al 2-3%. Troppo poco per Bassolino per sognare in grande. Ma c’è un elemento che fa ancora ben sperare l’ex governatore. Proprio a, inftti, si è segnato il record di voto disgiunto. Era il 2011, e premiò Luigi De Magistris. Colui il quale sarebbe diventato sindaco per i successivi dieci anni, si presentò allesostenuto da 4 liste che, in totale, ...

Advertising

anteprima24 : ** Facciamo un pò di conti: il fattore X che determinerà le elezioni a ##Napoli ** - raffaeledepasqu : @ultimenotizie Ma che notizia è? ?? Facciamo i conti ad esempio di quanti fin ad ora sono finiti in ospedale per al… - gianmarcodonato : @RobertoMerlino1 Chi può dirlo. I conti li facciamo lunedì sera. - Eurosport_IT : ? Cessioni di Lukaku e Hakimi, ? Nuove sponsorizzazioni ? Riapertura di San Siro Il bilancio dell' #Inter è in ros… - luglio1972 : @PrimaldaZ @ImolaOggi Facciamo due conti ,il vaccino a loro detto, ti protegge per il 96%, quindi 96×44=4224%, mi sembra un po esagerato -

Ultime Notizie dalla rete : Facciamo conti DIRETTA SBK/ Superbike video streaming tv: in pista per gara - 1 a Portimao! ... il pilota britannico della Kawasaki continua a fare i conti con gli strascichi di una caduta in ... facciamo il punto sulla situazione in classifica prima di questo weekend a Portimao. Come abbiamo già ...

Scene da un Matrimonio, caos: critiche pesanti, salva solo Anna Tatangelo ... 'Bene, ora facciamo che questo programma sia solo uno scherzo e dopo la pubblicità Anna fa un ... avendo dovuto fare i conti con la pandemia scatenata dal Covid.

Serie A, Facciamo i conti: Inter preoccupata, ma nel 2021/22 la situazione è destinata a migliorare Eurosport IT ... il pilota britannico della Kawasaki continua a fare icon gli strascichi di una caduta in ...il punto sulla situazione in classifica prima di questo weekend a Portimao. Come abbiamo già ...... 'Bene, orache questo programma sia solo uno scherzo e dopo la pubblicità Anna fa un ... avendo dovuto fare icon la pandemia scatenata dal Covid.