Eternals, Kumail Nanjiani conferma l'allarme bomba sul set: "Non sapevamo cosa fosse!" (Di sabato 2 ottobre 2021) Nel corso di un'intervista con Empire, Kumail Nanjiani ha confermato la notizia relativa alla sospensione delle riprese di Eternals provocata da un allarme bomba sul set Nel 2019, un report relativo a Eternals ha lanciato la notizia relativa alla sospensione delle riprese del film diretto da Chloe Zhao a causa di un allarme bomba sul set. A confermare quella notizia è stato Kumail Nanjiani nel corso di un'intervista con Empire. Come riportato da Comic Book, lo scetticismo iniziale era dovuto al fatto che il report fosse stato diffuso dal quotidiano inglese The Sun. L'intervento di Kumail Nanjiani sulla questione, però, risolve ogni dubbio. La ... Leggi su movieplayer (Di sabato 2 ottobre 2021) Nel corso di un'intervista con Empire,hato la notizia relativa alla sospensione delle riprese diprovocata da unsul set Nel 2019, un report relativo aha lanciato la notizia relativa alla sospensione delle riprese del film diretto da Chloe Zhao a causa di unsul set. Are quella notizia è statonel corso di un'intervista con Empire. Come riportato da Comic Book, lo scetticismo iniziale era dovuto al fatto che il report fosse stato diffuso dal quotidiano inglese The Sun. L'intervento disulla questione, però, risolve ogni dubbio. La ...

