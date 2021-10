Traffico Roma del 01-10-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 1 ottobre 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione ben ritrovate l’ascolto code alle porte disulla Salaria per un incidente tra Settebagni e via di vallericca nelle due direzioniin cui invece sulla Flaminia per i lavori all’altezza del Raccordo Anulare verso il centro città con rallentamenti anche sulla carreggiata esterna del raccordo andiamo in tangenziale un incidente avvenuto all’altezza dello svincolo Tiburtina Portonaccio provoca cure in direzione della Salaria code di conseguenza anche sul tratto Urbano della A24 da Portonaccio un incidente e poi ha segnalato a Montesacro sulla Nomentana nei pressi di via San Nazaro e provoca verso il grande raccordo anulare Da Piazza Sempione code anche in direzione del centro invece a partire da via Emilio De Marchi ancora deviate le linee bus del centro per una manifestazione in ...