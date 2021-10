Tennis, Australian Open 2022: vaccinazione obbligatoria per tutti? Le altre Leghe aussie già la prevedono (Di venerdì 1 ottobre 2021) Negli ultimi giorni si sono susseguite una serie di rinunce per quanto riguarda eventi sportivi in Australia per motivazioni legate all’emergenza covid che nella terra dei canguri sembra ancora lontana dall’essersi risolta, con i prossimi Australian Open di Tennis che potrebbero prevedere normative particolari. Dopo aver pensato allo spostamento delle qualificazioni in medio-oriente, si fanno sempre più insistenti le voci di un obbligo vaccinale per tutti i giocatori che si recheranno a Melbourne. Lo Stato del Victoria, infatti, sembra che stia per approvare un provvedimento urgente che vieterebbe agli sportivi professionisti di gareggiare privi di copertura dal virus, con lo Slam che dovrebbe adeguarsi a tali disposizioni. Inoltre, tutte le principali Leghe professionistiche ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 ottobre 2021) Negli ultimi giorni si sono susseguite una serie di rinunce per quanto riguarda eventi sportivi in Australia per motivazioni legate all’emergenza covid che nella terra dei canguri sembra ancora lontana dall’essersi risolta, con i prossimidiche potrebbero prevedere normative particolari. Dopo aver pensato allo spostamento delle qualificazioni in medio-oriente, si fanno sempre più insistenti le voci di un obbligo vaccinale peri giocatori che si recheranno a Melbourne. Lo Stato del Victoria, infatti, sembra che stia per approvare un provvedimento urgente che vieterebbe agli sportivi professionisti di gareggiare privi di copertura dal virus, con lo Slam che dovrebbe adeguarsi a tali disposizioni. Inoltre, tutte le principaliprofessionistiche ...

