Nitto ATP Finals | riparte la biglietteria

(Di venerdì 1 ottobre 2021) In seguito alle recenti indicazioni del CTS in merito alla capienza massima che verrà autorizzata negli impianti al chiuso in occasione delle competizioni sportive, il Comitato Organizzatore delle ...

... il Comitato Organizzatore delleFinals di tennis, evento per il 2021 in programma dal 14 al 21 novembre a Torino, ha deciso di rimettere a disposizione degli appassionati un numero ...Sinner è undicesimo nella Race to Turin, la classifica che considera i soli risultati stagionali e qualifica per leFinals in programma per la prima volta in Italia, al Pala Alpitour di ...Jannik Sinner parte con il piede giusto al Sofia Open, evento ATP 250 dove la scorsa stagione ha messo in bacheca il primo titolo della sua carriera a livello di circuito maggiore. “Non era una partit ...Jannik regola Gerasimov in due set e approda ai quarti di finale, dove lo aspetta James Duckworth. Monfils avanza senza giocare e sfiderà Mager ...