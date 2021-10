Maxi blitz a caccia di Matteo Messina Denaro: si stringe il cerchio (Di venerdì 1 ottobre 2021) Decine di perquisizioni nella Valle del Belice alla ricerca del boss latitante Matteo Messina Denaro. Al setaccio le località di Castelvetrano, Campobello di Mazara, Santa Ninfa, Partanna, Mazara del ... Leggi su today (Di venerdì 1 ottobre 2021) Decine di perquisizioni nella Valle del Belice alla ricerca del boss latitante. Al setaccio le località di Castelvetrano, Campobello di Mazara, Santa Ninfa, Partanna, Mazara del ...

Advertising

bizcommunityit : Matteo Messina Denaro, il maxi-blitz della polizia a Castelvetrano per trovarlo - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: #Mafia, perquisizioni in #Sicilia: si cerca #MessinaDenaro. - lifestyleblogit : Mafia, maxi blitz in Sicilia alla ricerca di Messina Denaro - - kategullo75 : RT @Adnkronos: #Mafia, perquisizioni in #Sicilia: si cerca #MessinaDenaro. - Adnkronos : #Mafia, perquisizioni in #Sicilia: si cerca #MessinaDenaro. -