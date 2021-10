(Di venerdì 1 ottobre 2021) “Un arbitro, almeno per quello che ha fatto vedere ieri al Maradona”. È il giudizio che dà Edmondo Pinna sull’arbitro, che ha diretto Napoli-Spartak Mosca di Europa League. Due ricorsi al Var, 12 cartellini gialli su 26 falli fischiati, ovvero un giallo ogni due falli, e due cartellini rossi. “In mezzo, una miriade di decisioni sbagliate, come l’aver graziato subito Caufriez. La partita è diventata una corrida”. Caufriez avrebbe dovuto essere espulso già al primo intervento a forbice su Osimhen, perché è stato “duro, incurante dell’incolumità dell’avversario”. L’arbitro è dovuto ricorrere al Var per vedere il fallo di Mario Rui, anche se avrebbe potuto vederlo dal campo. Ridicolo il rigore dato allo Spartak, sul quale anche è stato decisivo il Var. “Meno male che c’era Danket,VAR...

Advertising

napolista : La moviola del CorSport: che scarso #Kruzliak, senza VAR sarebbe stata una catastrofe Due OFR, un cartellino giall… - infoitsport : Moviola Lazio Lokomotiv Mosca: l'episodio chiave del match - pacio1972 : #Zorya-#Roma, le pagelle e la moviola del match di Conference League #ZoryaRoma #ASRoma #UECL - RomaTalkRadio : #Zorya-#Roma, le #pagelle e la #moviola del match di #ConferenceLeague #ASRoma - lollosambucci91 : #Zorya-#Roma, le #pagelle e la #moviola del match di #ConferenceLeague #ASRoma -

Ultime Notizie dalla rete : moviola del

Allo stadio Olimpico, il match valido per la 2ª giornatagruppo E dell'Europa League 2021/2022 tra Lazio e Lokomotiv Mosca: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Allo stadio 'Olimpico', Lazio e Lokomotiv Mosca si affrontano nel match ...L'episodio chiavematch valido per la 2ª giornatagruppo E dell'Europa League 2021/22:Lazio Lokomotiv Mosca L'episodio chiave dellamatch tra Lazio e Lokomotiv Mosca, valido per la 2ª giornatagruppo E dell'Europa League 2021/22. Dirige la sfida l'arbitro Pawson. L'EPISODIO CHIAVEMATCH 1 Inizia il ...47' Giallo per Beka Beka – il giocatore della Lokomotiv aggangia da dietro Lazzari, impendendone la ripartenza, Pawson lo ammonisce. L’episodio chiave del match valido per la 2ª giornata del gruppo E ...Una vittoria per la Lazio alla prima di Craig Pawson con i biancocelesti. Pressing intenso della Lazio nei primi minuti, ritmi alti ma gara comunque corretta nella prima frazione.