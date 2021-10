La lealtà secondo Joe Biden (Di venerdì 1 ottobre 2021) Il presidente Joe Biden “non implorerà nessuno”, ha detto al sito Axios una fonte vicina alla Casa Bianca: “Per lui le cose stanno così: siete democratici, o state dalla parte del vostro presidente o non ci state”. Biden è di una generazione in cui la lealtà al partito è considerata automatica e ha 36 anni di esperienza al Senato: questo gli basta per dire che la crisi del suo partito di fronte al voto più importante dell’agenda economico-sociale degli Stati Uniti finirà presto e finirà per il meglio. Ma è l’unico a essere tanto fiducioso: attorno a lui, i leader e i deputati del Partito democratico sono preoccupati e sospettosi. In queste ore il Congresso ha dovuto evitare lo shutdown, quindi trovare un compromesso tra democratici e repubblicani per mantenere finanziato il sistema pubblico (e anche per stanziare i fondi per i ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 1 ottobre 2021) Il presidente Joe“non implorerà nessuno”, ha detto al sito Axios una fonte vicina alla Casa Bianca: “Per lui le cose stanno così: siete democratici, o state dalla parte del vostro presidente o non ci state”.è di una generazione in cui laal partito è considerata automatica e ha 36 anni di esperienza al Senato: questo gli basta per dire che la crisi del suo partito di fronte al voto più importante dell’agenda economico-sociale degli Stati Uniti finirà presto e finirà per il meglio. Ma è l’unico a essere tanto fiducioso: attorno a lui, i leader e i deputati del Partito democratico sono preoccupati e sospettosi. In queste ore il Congresso ha dovuto evitare lo shutdown, quindi trovare un compromesso tra democratici e repubblicani per mantenere finanziato il sistema pubblico (e anche per stanziare i fondi per i ...

