Incidenti in Marsiglia - Galatasaray: 5 arresti e 3 agenti feriti (Di venerdì 1 ottobre 2021) Marsiglia (Francia) - Cinque tifosi, tre turchi e due marsigliesi, sono stati arrestati dopo gli Incidenti di ieri sera, giovedì, durante la partita di Europa League Olympique Marsiglia - Galatasaray ,... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 1 ottobre 2021)(Francia) - Cinque tifosi, tre turchi e due marsigliesi, sono stati arrestati dopo glidi ieri sera, giovedì, durante la partita di Europa League Olympique,...

Advertising

sportli26181512 : Incidenti in #Marsiglia-#Galatasaray: 5 arresti e 3 agenti feriti: Disordini sugli spalti e fuori in occasione del… - FulvioDelmiglio : Intanto a Marsiglia partita sospesa per incidenti. Quest'anno in Francia non si fanno proprio mancare niente #EuropaLeague - LALAZIOMIA : Eurorivali Lazio, Marsiglia-Galatasaray a rischio incidenti: disposte misure di sicurezza extra ... -