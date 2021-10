GF Vip 6, errore della regia: quella scena non doveva andare in onda (Di venerdì 1 ottobre 2021) La nuova puntata del GF Vip 6, la sesta, è in programma venerdì 1 ottobre 2021 e dalle ultime che sono accadute in Casa Alfonso Signorini avrà un gran da fare. Il pubblico è curioso di conoscere la verità sulle sorelle Selassié che, sostiene il settimanale Oggi, non sono affatto vere principesse. E poi vuole vederci chiaro sul flirt di Jessica Selassié e Samy Youssef, anche loro finiti sotto il piumone a coccolarsi. A proposito: come andrà a finire tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié? Lui sembra sempre più distaccato, mentre lei al contrario sempre più coinvolta. Infine, senza nemmeno parlare di nomination e soprattutto seconda eliminazione dal GF Vip 6, verrà probabilmente affrontata la questione Soleil Sorge. Nelle ultime ore l’ex UeD e influencer è stata attaccata da mezza Casa per quella frase infelice (“Non urlate, sembrate delle scimmie”) ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 1 ottobre 2021) La nuova puntata del GF Vip 6, la sesta, è in programma venerdì 1 ottobre 2021 e dalle ultime che sono accadute in Casa Alfonso Signorini avrà un gran da fare. Il pubblico è curioso di conoscere la verità sulle sorelle Selassié che, sostiene il settimanale Oggi, non sono affatto vere principesse. E poi vuole vederci chiaro sul flirt di Jessica Selassié e Samy Youssef, anche loro finiti sotto il piumone a coccolarsi. A proposito: come andrà a finire tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié? Lui sembra sempre più distaccato, mentre lei al contrario sempre più coinvolta. Infine, senza nemmeno parlare di nomination e soprattutto seceliminazione dal GF Vip 6, verrà probabilmente affrontata la questione Soleil Sorge. Nelle ultime ore l’ex UeD e influencer è stata attaccata da mezza Casa perfrase infelice (“Non urlate, sembrate delle scimmie”) ...

