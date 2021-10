Final Four Nations League : tutti i convocati (Di venerdì 1 ottobre 2021) Le quattro Nazionali partecipanti alla Final Four Nations League 2021(Belgio, Francia, Italia e Spagna), in programma a Milano e Torino dal 6 al 10 ottobre, hanno diramato le liste dei convocati. Scopriamo chi sono. Final Four Nations League : quando si giocherà? Le semiFinali si giocheranno il 6 e 7 ottobre: ITALIA-SPAGNA Milano, 6 ottobre ore 20.45 BELGIO-FRANCIA Torino, 7 ottobre ore 20.45 Finale terzo posto, Torino, 10 ottobre ore 15 Perdente semiFinale 1-Perdente semiFinale 2 Finale primo posto, Milano-10 ottobre ore 20.45 Vincente semiFinale 1-Vincente semiFinale 2 I ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 1 ottobre 2021) Le quattro Nazionali partecipanti alla2021(Belgio, Francia, Italia e Spagna), in programma a Milano e Torino dal 6 al 10 ottobre, hanno diramato le liste dei. Scopriamo chi sono.: quando si giocherà? Le semii si giocheranno il 6 e 7 ottobre: ITALIA-SPAGNA Milano, 6 ottobre ore 20.45 BELGIO-FRANCIA Torino, 7 ottobre ore 20.45e terzo posto, Torino, 10 ottobre ore 15 Perdente semie 1-Perdente semie 2e primo posto, Milano-10 ottobre ore 20.45 Vincente semie 1-Vincente semie 2 I ...

Advertising

GiovaB95 : @Smgii1908 Scudetto e final four già vostre - ILOVEPACALCIO : Corriere dello Sport: 'I convocati di Mancini per le Final Four di Nations League. L’EuroItalia più Pellegrini' - I… - CalcioNews24 : Le convocazioni di #Mancini per la Final Four di #NationsLeague nel segno della continuità rispetto a Euro 2020, co… - infoitsport : Final four di Nations league, ecco i convocati della Nazionale: ci sono tre napoletani - infoitsport : Calcio, i convocati dell'Italia per le Final Four di Nations League. Pellegrini si aggiunge a 22 Campioni d'Europa -