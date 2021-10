Covid | monitoraggio Iss | “L’incidenza scende a 37 casi ogni 100mila abitanti e continuano a calare i ricoverati Indice Rt stabile a 0 | 83”

(Di venerdì 1 ottobre 2021)dida-19 in Italia continua a, così come i ricoveri nei reparti italiani, mentre è, rispetto alla settimana passata, l’di contagio Rt. Sono questi i principali dati emersi dalla bozza del consuetosettimanale dell’Istituto superiore di sanità che verrà presentato oggi.nazionale, relativa alla settimana che va dal 24 al 30 settembre, è scesa dai 45dell’ultimo report ai 37 di oggi, al di sotto della soglia settimanale di 50che potrebbe consentire il controllo della trasmissione basato sul ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Continua il calo dell'incidenza dei casi Covid (pari a 37), indice Rt stabile a 0,83. I dati della bozza del monito… - zazoomblog : Covid monitoraggio Iss: Rt stabile cala incidenza. Solo Lazio a rischio moderato - #Covid #monitoraggio #stabile - marghiadnsal : Frena ancora #Covid-19 in Italia, e l'Rt è stabile a 0,83. Gli ultimi dati del monitoraggio e le indicazioni della… - Corriere : Il monitoraggio: ancora in calo incidenza (a 37), Rt stabile a 0,83 - benjamn_boliche : RT @SkyTG24: Covid, monitoraggio Iss: Rt stabile, cala incidenza. Solo Lazio a rischio moderato -

Ultime Notizie dalla rete : Covid monitoraggio

Lo evidenzia la bozza delsettimanale Iss - ministero Salute all'esame della Cabina di regia. APPROFONDIMENTI LO STUDIO Pfizer, una pillola per prevenire ilLA RICERCA Il fumo '...ROMA. Continua a calare, questa settimana, il valore dell'incidenza dei casi da- 19, mentre resta stabile l'indice di trasmissibilità Rt. È in diminuzione l'incidenza a ...emerge dal...E' quanto emerge dal report diffuso dall'Istituto superiore di sanità (Iss), sul Monitoraggio della Cabina di regia relativo all'andamento di Covid-19. Dai dati risulta ancora "in diminuzione ...Iss: solo il Lazio risulta classificato a rischio moderato. Le restanti 20 Regioni/Province autonome sono classificate a rischio basso ...