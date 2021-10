Cosa rimane di Samir Nasri

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Quando cambiano al passato i verbi della tua pagina Wikipedia significa che è davvero finita, e persino quelle descrizioni verbose – “Poteva giocare sia da trequartista che da ala, pur preferendo il ruolo di trequartista” – prendono una strana sfumatura nostalgica, triste. Si può essere tristi perché un calciatore di 34 anni dà l’addio dopo quattro stagioni in cui non riesce a giocare neanche dieci partite (con in mezzo un anno di squalifica per doping)? Si può essere tristi per un calciatore che, bene o male, ha giocato più di cinquecento partite da professionista, di cui trecento in Premier League, vinta due volte? Triste, un giocatore che ha giocato due Europei con la maglia della sua Nazionale e vinto un Mondiale giovanile? Be’, a pensarci bene sì, un po’ di tristezza l’addio al calcio dicon sé la porta. Non tanto per il solito ...