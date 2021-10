Cosa c’è in una tazzina di caffè: calorie, proprietà e benefici (Di venerdì 1 ottobre 2021) Simbolo dell’italianità, una tazzina di caffè può rappresentare una vera alleata del benessere. Un consumo moderato di caffè, equivalente a circa 3-5 tazzine, è sicuro nella popolazione adulta, fa parte di una dieta sana ed equilibrata e di uno stile di vita attivo, come riconosciuto anche dal parere EFSA (European Food Safety Authority, l’Autorità Europea sulla Sicurezza Alimentare) del 2015 relativo all’assunzione di caffeina. A confermare le sue azioni sulla salute sono numerose evidenze scientifiche, che indicano benefici su memoria e concentrazione, rallentamento del fisiologico declino cognitivo legato all’età, riduzione del rischio di malattie neurodegenerative (come il morbo di Alzheimer e la malattia di Parkinson), azione preventiva e protettiva nei confronti del diabete di tipo 2 e di alcune malattie del ... Leggi su dilei (Di venerdì 1 ottobre 2021) Simbolo dell’italianità, unadipuò rappresentare una vera alleata del benessere. Un consumo moderato di, equivalente a circa 3-5 tazzine, è sicuro nella popolazione adulta, fa parte di una dieta sana ed equilibrata e di uno stile di vita attivo, come riconosciuto anche dal parere EFSA (European Food Safety Authority, l’Autorità Europea sulla Sicurezza Alimentare) del 2015 relativo all’assunzione di caffeina. A confermare le sue azioni sulla salute sono numerose evidenze scientifiche, che indicanosu memoria e concentrazione, rallentamento del fisiologico declino cognitivo legato all’età, riduzione del rischio di malattie neurodegenerative (come il morbo di Alzheimer e la malattia di Parkinson), azione preventiva e protettiva nei confronti del diabete di tipo 2 e di alcune malattie del ...

