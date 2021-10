Chi è Michetti, spiegato da Michetti (Di venerdì 1 ottobre 2021) "Non ho mai parlato di me perché ho avuto la fortuna di avere una coalizione unita che mi ha sempre difeso e perché vedevo che la stampa disegnava un altro soggetto", ha detto Enrico Michetti prendendo la parola alla conferenza stampa di centrodestra che ha concluso la campagna elettorale a Roma. "Quindi voi non sapete nulla di me". "Chi è Michetti? Michetti è uno che ha gestito, come dice la sinistra, milioni di euro. Ma non milioni, miliardi di euro. Mille e duecento procedure complesse. Ha lavorato per centinaia e centinaia di sindaci, dalla mattina alla sera negli ultimi trent'anni. Nessuno ha potuto dire c'era una virgola fuori posto". Si è prestato a questo gioco Leggi su ilfoglio (Di venerdì 1 ottobre 2021) "Non ho mai parlato di me perché ho avuto la fortuna di avere una coalizione unita che mi ha sempre difeso e perché vedevo che la stampa disegnava un altro soggetto", ha detto Enricoprendendo la parola alla conferenza stampa di centrodestra che ha concluso la campagna elettorale a Roma. "Quindi voi non sapete nulla di me". "Chi èè uno che ha gestito, come dice la sinistra, milioni di euro. Ma non milioni, miliardi di euro. Mille e duecento procedure complesse. Ha lavorato per centinaia e centinaia di sindaci, dalla mattina alla sera negli ultimi trent'anni. Nessuno ha potuto dire c'era una virgola fuori posto". Si è prestato a questo gioco

Advertising

lucia25968868 : RT @AMDdamanna: Mi chiedevo, ma se al ballottaggio vanno Calenda e Michetti, il PD, dopo tutta la campagna contro Calenda, chi votano? ?? - talismanogiada : RT @pieroomega2: #NessunoTocchiVirginia Dopo Marattin, anche Berlusconi scende in campo per @virginiaraggi. Ecco le parole del suo endorsem… - marcellone8 : RT @pieroomega2: #NessunoTocchiVirginia Dopo Marattin, anche Berlusconi scende in campo per @virginiaraggi. Ecco le parole del suo endorsem… - Rickyrickyric89 : Chi tifa Roma NON vota Michetti - fmonaldi65 : @auanasghens Comincerei a concentrarmi a non far vincere Michetti. Infatti la narrativa secondo la quale è un candi… -