Cardinali (Unrae) - 'Scordiamoci per molto tempo i due milioni di targhe'

(Di venerdì 1 ottobre 2021) "Un dato drammatico". Non usa mezzi termini Andreanel commentare i numeri del mercato dell'auto a settembre. Secondo il direttore generale dell', il 2021, a questo punto, potrebbe chiudere con un milione e mezzo di immatricolazioni, appena 100-150 mila in più rispetto all'anno nero 2020. Per il terzo mese consecutivo le immatricolazioni crollano a doppia cifra rispetto al 2020 un dato drammatico. Si stanno sommando più aspetti che stanno determinando una crisi di domanda e una crisi di offerta, ma è impossibile capire quanto pesi una domanda inevasa per carenza di prodotto e quanto un calo di domanda provocato dalla fine degli incentivi. Come sa noi non possiamo raccogliere dati, però pare che in termini di raccolta ordini le cose non vadano malissimo nelle concessionarie. chiaro che un allungamento dei tempi di consegna si riflette ...