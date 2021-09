Turchia, ubriaco aiuta a cerca un disperso: ma l’uomo scomparso era lui (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set — Arriva dalla Turchia l’incredibile — e parecchio comica — notizia di un uomo ubriaco, che dato per disperso dopo una nottata di bagordi si è unito alla squadra di ricerca per la sua scomparsa, senza accorgersi che la persona cercata dai soccorsi era proprio lui. E’ accaduto nella cittadina di Inegöl. Secondo quanto riportato dai media locali e internazionali il «disperso» avrebbe capito la situazione solo quando uno dei suoi soccorritori aveva gridato il suo nome. L’ubriaco si perde nel bosco… Beyhan Mutlu, 50 anni — questo il nome e l’età del protagonista della vicenda — si trovava in un locale a bere con una comitiva di amici quando, pesantemente ubriaco, si è dileguato dirigendosi verso un bosco. Sul momento i compagni di bevuta non ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set — Arriva dallal’incredibile — e parecchio comica — notizia di un uomo, che dato perdopo una nottata di bagordi si è unito alla squadra di riper la sua scomparsa, senza accorgersi che la personata dai soccorsi era proprio lui. E’ accaduto nella cittadina di Inegöl. Secondo quanto riportato dai media locali e internazionali il «» avrebbe capito la situazione solo quando uno dei suoi soccorritori aveva gridato il suo nome. L’si perde nel bosco… Beyhan Mutlu, 50 anni — questo il nome e l’età del protagonista della vicenda — si trovava in un locale a bere con una comitiva di amici quando, pesantemente, si è dileguato dirigendosi verso un bosco. Sul momento i compagni di bevuta non ...

