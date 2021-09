Traffico Roma del 30-09-2021 ore 08:30 (Di giovedì 30 settembre 2021) Luceverde Roma Lazio nei file lungo la carreggiata esterna del grande raccordo anulare di Roma dalla direzione Roma nord e la Cassia bis qui anche a seguito di un incidente presidente è il numero che interna code dalla Nomentana al bivio con la 24 Roma Teramo È tra la Prenestina e la via Appia metti sul percorso Urbano della A24 Roma-teramo dal raccordo la tangenziale est e lunghi colli su quest’ultima dal 1024 via dei Campi Sportivi verso il Foro Italico code sulla diramazione Roma Sud in entrata al Raccordo a Roma un incidente Si segnala su via Lucio II con me possibili rallentamenti all’altezza di via Clemente dei altro incidente in Viale delle Medaglie d’Oro all’altezza di via Antonio Labriola rallentamenti verso centro sulla Flaminia sulla Pontina trattore Cenci ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 30 settembre 2021) LuceverdeLazio nei file lungo la carreggiata esterna del grande raccordo anulare didalla direzionenord e la Cassia bis qui anche a seguito di un incidente presidente è il numero che interna code dalla Nomentana al bivio con la 24Teramo È tra la Prenestina e la via Appia metti sul percorso Urbano della A24-teramo dal raccordo la tangenziale est e lunghi colli su quest’ultima dal 1024 via dei Campi Sportivi verso il Foro Italico code sulla diramazioneSud in entrata al Raccordo aun incidente Si segnala su via Lucio II con me possibili rallentamenti all’altezza di via Clemente dei altro incidente in Viale delle Medaglie d’Oro all’altezza di via Antonio Labriola rallentamenti verso centro sulla Flaminia sulla Pontina trattore Cenci ...

