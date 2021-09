Strage sul lavoro, in due giorni 11 vittime. Draghi: “Subito provvedimenti” (Di giovedì 30 settembre 2021) Altre cinque persone ieri sono morte sul lavoro, portando a 11 le vittime degli ultimi due giorni. Un bilancio drammatico, quasi il doppio della media giornaliera indicata dalle statistiche, che per i primi sette mesi dell’anno parlano di 677 decessi. A Roma Fabrizio Pietropaoli, 47 anni, è precipitato dall’undicesimo piano di una delle Torri dell’Eur in cui sono in corso lavori di ristrutturazione, sbalzato fuori dal cestello in cui si trovava. Un altro operaio di 47 anni, Piero Vittoria, è stato ucciso da un Tir mentre posizionava la segnaletica per l’apertura di un cantiere sull’A14, nei pressi di San Severo, in provincia di Foggia. Nell’incidente, in cui il Tir lo ha schiacciato contro un altro camion, è rimasto ferito lievemente anche un altro lavoratore. Sempre in Puglia, Benito Branca, operaio di 41 anni, è stato travolto ... Leggi su tpi (Di giovedì 30 settembre 2021) Altre cinque persone ieri sono morte sul, portando a 11 ledegli ultimi due. Un bilancio drammatico, quasi il doppio della media giornaliera indicata dalle statistiche, che per i primi sette mesi dell’anno parlano di 677 decessi. A Roma Fabrizio Pietropaoli, 47 anni, è precipitato dall’undicesimo piano di una delle Torri dell’Eur in cui sono in corso lavori di ristrutturazione, sbalzato fuori dal cestello in cui si trovava. Un altro operaio di 47 anni, Piero Vittoria, è stato ucciso da un Tir mentre posizionava la segnaletica per l’apertura di un cantiere sull’A14, nei pressi di San Severo, in provincia di Foggia. Nell’incidente, in cui il Tir lo ha schiacciato contro un altro camion, è rimasto ferito lievemente anche un altro lavoratore. Sempre in Puglia, Benito Branca, operaio di 41 anni, è stato travolto ...

Advertising

fattoquotidiano : INCIDENTI SUL LAVORO | L'ultimo operaio è volato giù da un'impalcatura nel quartiere Eur: è precipitato per undici… - petergomezblog : Incidenti sul lavoro: 9 morti in 24 ore. La strage senza fine nei cantieri: tre vittime in mattinata a San Severo,… - gualtierieurope : Ancora troppi morti sul lavoro nel nostro Paese. Oggi una vittima anche a Roma. Una strage inaccettabile che va fer… - PAOLAGOSTINI : RT @laltrodiego: #agorarai •Provenzano: 'è una costante da 10 anni la strage sul lavoro' E per 9 anni ha governato il PD. Poraccio, ha app… - simonel78648503 : RT @laltrodiego: #agorarai •Provenzano: 'è una costante da 10 anni la strage sul lavoro' E per 9 anni ha governato il PD. Poraccio, ha app… -