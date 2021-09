Sonia Bruganelli confessa le sue mancanze nei confronti di Bonolis | “lo faccio ancora meno”

(Di giovedì 30 settembre 2021)è la moglie dell’amato conduttore Paolo. Lo scorso weekend ha rilasciato un’intervista a Silvia Toffanin, aprendosi e mostrando il suo lato personale con riguardo alla sua famiglia e al suo consorte. A tal proposito, ecco cos’hato, parlando, appunto, di Paolo.e Paolo- Altranotiziaè l’attuale opinionista al Grande Fratello Vip 6 insieme ad Adriana Volpe. Non sono mancati battibecchi tra le due donne, anche a causa delle loro forti personalità. Tra l’altro, la splendida signora dagli occhi azzurri ha ammesso, durante la sua intervista a Verissimo, di essere rimasta sorpresa di tale incarico offertogli e che, per fortuna, c’è sempre suo marito a sostenerla. ...

Mentre spera chenon conceda l'immunità alla Sorge , vista la gravità della situazione, la Stephens riflette a mente fredda su quanto accaduto in Casa. "Io vedo che ti fai il mazzo ...Clarissa e Ainett hanno esposto il proprio disappunto nei confronti di un eventuala salvataggio dia favore di Soleil Nella nuova edizione del Grande Fratello Vip , le opinionistee Adriana Volpe possono scegliere ogni settimana due concorrenti da salvare dalle ...Mercoledì 29 settembre, Alex Belli e Samy Youssef hanno discusso al Grande Fratello Vip per motivi banali: il primo ha chiesto di stare in silenzio ai coinquilini per ascoltare un messaggio dalla regi ...Di recente tra Soleil Sorge e Samy Youssef, c’è stata una dura litigata. Visto che l’ex volto di Uomini e Donne è spesso difesa ...