Questo volantino diffonde informazioni false su farmaci e vaccini contro la Covid-19 (Di giovedì 30 settembre 2021) Il 30 settembre 2021 la redazione di Facta ha ricevuto la richiesta di verificare un’immagine, condivisa anche su Facebook, in cui si vede un volantino infilato nella civetta di un’edicola. Il volantino è intitolato “Tutti i vaccini non saranno più giustificati dal 20.10.2021”. Secondo il volantino, l’Unione europea avrebbe approvato «cinque terapie che saranno disponibili in tutti gli ospedali degli Stati membri per la cura del Covid», distribuite a partire dal 20 ottobre. Per Questo motivo, prosegue il volantino, «dal 20 ottobre il Covid pass e la vaccinazione saranno aboliti su tutto il territorio dell’Ue». Il testo prosegue dicendo che «ora che l’ivermectina è stata riapprovata, non c’è bisogno di un vaccino» e che Questo farmaco ... Leggi su facta.news (Di giovedì 30 settembre 2021) Il 30 settembre 2021 la redazione di Facta ha ricevuto la richiesta di verificare un’immagine, condivisa anche su Facebook, in cui si vede uninfilato nella civetta di un’edicola. Ilè intitolato “Tutti inon saranno più giustificati dal 20.10.2021”. Secondo il, l’Unione europea avrebbe approvato «cinque terapie che saranno disponibili in tutti gli ospedali degli Stati membri per la cura del», distribuite a partire dal 20 ottobre. Permotivo, prosegue il, «dal 20 ottobre ilpass e la vaccinazione saranno aboliti su tutto il territorio dell’Ue». Il testo prosegue dicendo che «ora che l’ivermectina è stata riapprovata, non c’è bisogno di un vaccino» e chefarmaco ...

