Quattro candidati per Treviglio, Tura e Imeri i più agguerriti (Di giovedì 30 settembre 2021) Treviglio. Siamo alle battute finali di una campagna elettorale a tratti infuocata, quella che si è tenuta a Treviglio in questi ultimi mesi. Frecciatine e aspre critiche soprattutto tra i due candidati dei principali schieramenti: l’attuale sindaco Juri Imeri per il centrodestra e la sfidante Matilde Tura per il centrosinistra. Non se le sono certo mandate a dire i due, protagonisti di schermaglie sui social e sulla stampa e di scontri diretti nelle diverse serate di confronto. Più soft invece i candidati Daniele Corbetta per Treviglio Civica e Augusto Corsi, sostenuto dai Socialisti per Treviglio e da Rinascerò. I temi caldi sono state le infrastrutture come l’autostrada Bergamo-Treviglio, che vede favorevole solamente ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 30 settembre 2021). Siamo alle battute finali di una campagna elettorale a tratti infuocata, quella che si è tenuta ain questi ultimi mesi. Frecciatine e aspre critiche soprattutto tra i duedei principali schieramenti: l’attuale sindaco Juriper il centrodestra e la sfidante Matildeper il centrosinistra. Non se le sono certo mandate a dire i due, protagonisti di schermaglie sui social e sulla stampa e di scontri diretti nelle diverse serate di confronto. Più soft invece iDaniele Corbetta perCivica e Augusto Corsi, sostenuto dai Socialisti pere da Rinascerò. I temi caldi sono state le infrastrutture come l’autostrada Bergamo-, che vede favorevole solamente ...

Advertising

GenCar5 : A #Milano ci sono 13 (tredici) candidati sindaco, dei quali 4 (quattro) dichiaratamente comunisti. L’ottobre è vicino, no? - BenedettoLig : RT @psi_roma: I ringraziamenti ai candidati del segretario del @psi_roma Andrea Silvestrini e le quattro ragioni per le quali votare il @Pa… - psi_roma : I ringraziamenti ai candidati del segretario del @psi_roma Andrea Silvestrini e le quattro ragioni per le quali vot… - AndreaPira : RT @il_cappellini: Nove tesi e luoghi comuni da confutare sulle elezioni a Roma, che da sole possono indirizzare il corso di tutta la torna… - Siphenalambe : Ti sei candidata @martacharlotte. Al seggio avresti avuto la possibilità di cantargliene quattro. Tra cui… -