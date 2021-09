PS5 e Xbox Series X/S: 'la carenza di scorte potrebbe essere un problema anche nel 2022' (Di giovedì 30 settembre 2021) Sia Microsoft che Sony hanno lanciato le loro console di nuova generazione alla fine del 2020 con Xbox Series X/S e PS5. Ma come alcuni sanno, mettere le mani su un sistema next-gen non è facilissimo. La pandemia globale di COVID-19 ha portato a una forte carenza di scorte. Mentre le scorte di sistemi di nuova generazione sono diminuite lentamente fino al 2021, sembra che il problema durerà ancora a lungo. Se sperate che il 2022 sarà diverso, Phil Spencer sta già preparando i fan a una situazione simile a quella di quest'anno. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 30 settembre 2021) Sia Microsoft che Sony hanno lanciato le loro console di nuova generazione alla fine del 2020 conX/S e PS5. Ma come alcuni sanno, mettere le mani su un sistema next-gen non è facilissimo. La pandemia globale di COVID-19 ha portato a una fortedi. Mentre ledi sistemi di nuova generazione sono diminuite lentamente fino al 2021, sembra che ildurerà ancora a lungo. Se sperate che ilsarà diverso, Phil Spencer sta già preparando i fan a una situazione simile a quella di quest'anno. Leggi altro...

