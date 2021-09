Prossimità e digitale, gli elementi per la sanità del futuro (Di giovedì 30 settembre 2021) La strategicità di una revisione del Sistema sanitario nazionale, come asset per il funzionamento e la crescita dell’intero sistema-Paese torna ad essere argomento di dibattito, il 4 ottobre alle ore 11.00 in occasione del secondo appuntamento del ciclo di eventi “Non c’è futuro senza…”, organizzato da Janssen, con Fb&Associati e in partnership con Formiche, dal titolo evocativo “Un dialogo sull’evoluzione della sanità di Prossimità e digitale per i cittadini”. L’incontro sarà trasmesso in diretta sul sito Formiche.net e sulla pagina Facebook di Formiche. Parteciperanno alla discussione Andrea Costa, sottosegretario di Stato alla sanità, Maria Rizzotti, senatrice e membro della commissione Igiene e sanità, Alessandro Stecco, membro del Consiglio regionale del Piemonte e presidente ... Leggi su formiche (Di giovedì 30 settembre 2021) La strategicità di una revisione del Sistema sanitario nazionale, come asset per il funzionamento e la crescita dell’intero sistema-Paese torna ad essere argomento di dibattito, il 4 ottobre alle ore 11.00 in occasione del secondo appuntamento del ciclo di eventi “Non c’èsenza…”, organizzato da Janssen, con Fb&Associati e in partnership con Formiche, dal titolo evocativo “Un dialogo sull’evoluzione delladiper i cittadini”. L’incontro sarà trasmesso in diretta sul sito Formiche.net e sulla pagina Facebook di Formiche. Parteciperanno alla discussione Andrea Costa, sottosegretario di Stato alla, Maria Rizzotti, senatrice e membro della commissione Igiene e, Alessandro Stecco, membro del Consiglio regionale del Piemonte e presidente ...

