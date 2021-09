PNRR, Bonomi: andare avanti subito con riforme (Di giovedì 30 settembre 2021) (Teleborsa) – “Confindustria ha sentito la necessità di proporre un Patto per l’Italia o come ha preferito chiamarlo il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, una prospettiva economica condivisa perchè questo è il tempo opportuno per migliorare, con il contributo di tutti, il nostro paese attraverso quelle riforme che possono accompagnare le transizioni che stiamo affrontando e creare le condizioni per un futuro migliore“. Lo ha sottolineato il Presidente di Confindustria, Carlo Bonomi in un messaggio alla scuola di Anna Chirico. “Abbiamo una duplice responsabilità nel gestire le risorse assegnate al nostro Paese – ha detto – perchè si dovrà dare conto non solo ai cittadini italiani ma all’intera Unione europea. Molte le sfide che ci attendono e noi non faremo mancare il nostro contributo”. “Al momento la nostra preoccupazione è assicurarci che i ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 30 settembre 2021) (Teleborsa) – “Confindustria ha sentito la necessità di proporre un Patto per l’Italia o come ha preferito chiamarlo il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, una prospettiva economica condivisa perchè questo è il tempo opportuno per migliorare, con il contributo di tutti, il nostro paese attraverso quelleche possono accompagnare le transizioni che stiamo affrontando e creare le condizioni per un futuro migliore“. Lo ha sottolineato il Presidente di Confindustria, Carloin un messaggio alla scuola di Anna Chirico. “Abbiamo una duplice responsabilità nel gestire le risorse assegnate al nostro Paese – ha detto – perchè si dovrà dare conto non solo ai cittadini italiani ma all’intera Unione europea. Molte le sfide che ci attendono e noi non faremo mancare il nostro contributo”. “Al momento la nostra preoccupazione è assicurarci che i ...

