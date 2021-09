Pensioni, stop ai prelievi forzati in caso di debiti con l’Inps (Di giovedì 30 settembre 2021) l’Inps ha diffuso le modalità con cui viene effettuato il recupero dei crediti verso i pensionati che avevano chiesto un prestito L’apertura al credito è spesso uno strumento molto comodo per coloro che non hanno molta liquidità disponibile o non ne hanno affatto. Il credito grande o piccolo rimane un motore dell’economia. Spesso, però le L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 30 settembre 2021)ha diffuso le modalità con cui viene effettuato il recupero dei crediti verso i pensionati che avevano chiesto un prestito L’apertura al credito è spesso uno strumento molto comodo per coloro che non hanno molta liquidità disponibile o non ne hanno affatto. Il credito grande o piccolo rimane un motore dell’economia. Spesso, però le L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

TrendOnline : Stop a Quota 100: torniamo alla Fornero? Il 2022 sarà un anno di cambiamenti. Rimani aggiornato. Qui le ultime novi… - infoiteconomia : Recupero crediti: stop a trattenute non lecite su pensioni INPS e TFR - ImpresaItalia : Recupero crediti: stop a trattenute non lecite su pensioni INPS e TFR - TweetStudioPG : RT @PMI_it: Recupero crediti: stop a trattenute non lecite su pensioni INPS e TFR: Recupero crediti in favore di soggetti terzi mediante tr… - PMI_it : Recupero crediti: stop a trattenute non lecite su pensioni INPS e TFR: Recupero crediti in favore di soggetti terzi… -