Oroscopo Ottobre | Vergine

23 agosto – 22 settembre Adci saranno i presupposti per affrontare una sfida che da tempo ti sta solleticando. Segui le tue regole, non cambiare ritmo e ricorda che il tuo tallone d'Achille è quello di dipendere troppo dall'approvazione altrui: credimi, non solo non ne hai bisogno ma così facendo, la frustrazione sarà sempre dietro l'angolo, pronta ad aggredirti. Come dice un proverbio arabo "Se ti fermi ogni volta che un cane abbaia, non finirai mai la tua strada." Lasciati il passato alle spalle e impara ad ascoltare il tuo istinto.