Omicidio a Tor San Lorenzo, focus sulla famiglia di via del Pettirosso

Ardea è sgomenta dalla notizia della morte di Graziella Bartolotta, la 68enne vedova che viveva in una villetta in via del Pettirosso nel residence "Verdemare" sul lungomare di Tor San Lorenzo. Una notizia tragica che si è aggravata, ieri, quando è arrivata la decisione della Procura della Repubblica di Velletri iscrivere nel registro degli indagati il figlio della donna, Fabrizio Rocchi (leggi qui). L'uomo, un giardiniere, viveva nella viletta insieme alla mamma e ha raccontato agli inquirenti di aver fatto questa scelta per starle vicino, aiutarla "perché cadeva spesso". Ma Graziella era aiutata anche da Loredana, la badante che ha fatto la macabra scoperta. Era lei che accudiva la 68enne che deambulava con un girello. Loredana la lavava, le cucinava, le stava accanto nel corso della giornata. D'altro canto Fabrizio Rocchi faceva il giardiniere e ha ...

