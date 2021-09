Nuova Ducati Multistrada V2 | la viaggiatrice versatile

(Di giovedì 30 settembre 2021)V2: la moto ideale per godersi a pieno ogni percorso,nell'utilizzo quotidiano e in città, sempre con la sportività e lo stile inconfondibile che caratterizzano ogni. Con il progettoV2 la Casa di Borgo Panigale ha lavorato per evolvere ...

La gamma colori è composta dalla classica colorazione "Rosso" con cerchi neri, disponibile sia per Multistrada V2 che per Multistrada V2 S, insieme allalivrea "Street Grey" con telaio ...... una moto ideale per godersi ogni percorso, versatile nell'utilizzo quotidiano e in città ma sempre con la sportività e lo stile che caratterizzano ogni. Laversione della bicilindrica ...Presentata la nuova bicilindrica della casa di Borgo Panigale, che arriverà nelle concessionarie a partire da novembre 2021 ...Il leader del campionato ha ammesso di voler puntare al successo ma guarda in ottica titolo e, se domenica la situazione non fosse favorevole, non si prenderà rischi eccessivi.