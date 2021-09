Nintendo Switch Oled, il test in anteprima (Di giovedì 30 settembre 2021) Abbiamo visto in anteprima la nuova Nintendo Switch Oled (il prezzo dovrebbe essere 349 euro) che sbarcherà in Italia il prossimo 8 ottobre. Il nuovo modello ha dimensioni simili a quelle della precedente Switch e sarà disponibile in due colori (bianco/nero e il classico rosso/azzurro). A caratterizzare la nuova versione è lo schermo Oled da 7 pollici che colpisce in particolare grazie al contrasto e i colori vivaci che riescono effettivamente a offrire un’esperienza di gioco più coinvolgente e a segnare un cambio di passo notevole in termini di qualità grafica per la console portatile del brand giapponese. I controllor sono rimasti identici (compatibili quindi i precedenti, come tutti i videogiochi della vecchia versione), a cambiare invece è anche la base per il collegamento alla tv, ... Leggi su wired (Di giovedì 30 settembre 2021) Abbiamo visto inla nuova(il prezzo dovrebbe essere 349 euro) che sbarcherà in Italia il prossimo 8 ottobre. Il nuovo modello ha dimensioni simili a quelle della precedentee sarà disponibile in due colori (bianco/nero e il classico rosso/azzurro). A caratterizzare la nuova versione è lo schermoda 7 pollici che colpisce in particolare grazie al contrasto e i colori vivaci che riescono effettivamente a offrire un’esperienza di gioco più coinvolgente e a segnare un cambio di passo notevole in termini di qualità grafica per la console portatile del brand giapponese. I controllor sono rimasti identici (compatibili quindi i precedenti, come tutti i videogiochi della vecchia versione), a cambiare invece è anche la base per il collegamento alla tv, ...

