New World di Amazon 'rompe' ancora le GPU e non solo Nvidia GeForce RTX 3090 (Di giovedì 30 settembre 2021) Sembra che tutti stiano giocando a New World: l'MMO di Amazon è uscito da pochissimi giorni ed è già uno dei titoli più giocati su Steam. Tuttavia, stanno emergendo nuovi preoccupanti rapporti sul subreddit del gioco, in quanto New World "blocca" le GPU dei giocatori nonostante lo sviluppatore abbia precedentemente insistito sul fatto che è "sicuro da giocare" a seguito di rapporti simili emersi durante la beta del gioco. In precedenza, questi problemi sembravano prevalentemente limitati alla migliore scheda grafica di Nvidia, l'RTX 3090, con gran parte della colpa diretta ai problemi di saldatura sulle schede con marchio EVGA. Tuttavia, ora ci sono più account legati al gioco che non solo "rompe" le RTX 3090, ma anche le RTX 3080 Ti, RTX 3080, RTX ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 30 settembre 2021) Sembra che tutti stiano giocando a New: l'MMO diè uscito da pochissimi giorni ed è già uno dei titoli più giocati su Steam. Tuttavia, stanno emergendo nuovi preoccupanti rapporti sul subreddit del gioco, in quanto New"blocca" le GPU dei giocatori nonostante lo sviluppatore abbia precedentemente insistito sul fatto che è "sicuro da giocare" a seguito di rapporti simili emersi durante la beta del gioco. In precedenza, questi problemi sembravano prevalentemente limitati alla migliore scheda grafica di, l'RTX, con gran parte della colpa diretta ai problemi di saldatura sulle schede con marchio EVGA. Tuttavia, ora ci sono più account legati al gioco che non" le RTX, ma anche le RTX 3080 Ti, RTX 3080, RTX ...

Advertising

Dodoroch : Giocatore medio di New World dirá: GUARDA TU QUESTO STREAMER CHE ENTRA SALTANDO LA CODA MA COM'È POSSIBILE RIMANGON… - Eurogamer_it : Ancora problemi alle GPU se si gioca a #NewWorld. - Janotovarr : ¿Valdrá la pena comprarme New World? Con Cyberpunk 2077, perdí mi dinero... - gianpaolomartel : RT @aletapparini: #Melbourne, unica altra città dell'#Australia con più di 4 milioni di abitanti oltre a Sydney, è in lockdown dal 5 agosto… - ale_AsRoma_92 : RT @ChanceGardiner: Australia, stato di Victoria Il 95% dei ricoverati sono VACClNATl 'Al momento abbiamo 375 persone con COVlD in ospe… -