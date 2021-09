Negli Usa lo spettro del default, corsa contro il tempo per approvare il bilancio (Di giovedì 30 settembre 2021) Va approvato subito un mini-bilancio per evitare la paralisi del governo federale, perché l'attuale legge finanziaria scade giovedì sera a mezzanotte Leggi su rainews (Di giovedì 30 settembre 2021) Va approvato subito un mini-per evitare la paralisi del governo federale, perché l'attuale legge finanziaria scade giovedì sera a mezzanotte

Advertising

_Nico_Piro_ : che la CNN ribadisca un concetto palese a chi conosce ???? ma che gli Usa negli anni non hanno accolto (nemmeno… - NicolaPorro : Mentre #Draghi invoca la vaccinazione universale, in Usa il ritmo di vaccinazione è crollato. @pbecchi e Giovanni Z… - NicolaPorro : Ma non era #Trump il cattivo? Guardate che succede nell'America di #Biden...?? - sneakinginivy : È mezzanotte negli Usa honey - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: “Può essere ovunque, anche in Italia”: Ricercato dall’Fbi Brian Laundrie, il fidanzato di Gabby Petito, influencer sco… -