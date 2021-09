Milano ai tempi del fascismo (Di giovedì 30 settembre 2021) “La banda degli uomini” di Flavio Villani è un giallo raffinato edito da Neri Pozza, ambientato nella Milano fascista, più precisamente in un luogo periferico oggi scomparso, il Miralago. La storia verte attorno alla morte di un personaggio di cui gli inquirenti preferirebbero presto dimenticarsi, un anarchico socialista alcolizzato che ha dato più pensieri alla famiglia che altro: Carlo Parini detto il Carlin, spesso preso in giro dai compagni di vedute, biasimato anche dal maresciallo Tempesta: «Si tratta di un noto ubriacone, segnalato in molte occasioni alla forza pubblica per schiamazzi notturni e altre infrazioni minori. Più volte è stato sollevato da terra e riaccompagnato a casa da agenti di pattuglia, non essendo neppure in grado di stare in piedi da solo». Rispettato solo in casa da quella moglie riservata, grande lavoratrice e silenziosa – Delia – e dai ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 30 settembre 2021) “La banda degli uomini” di Flavio Villani è un giallo raffinato edito da Neri Pozza, ambientato nellafascista, più precisamente in un luogo periferico oggi scomparso, il Miralago. La storia verte attorno alla morte di un personaggio di cui gli inquirenti preferirebbero presto dimenticarsi, un anarchico socialista alcolizzato che ha dato più pensieri alla famiglia che altro: Carlo Parini detto il Carlin, spesso preso in giro dai compagni di vedute, biasimato anche dal maresciallo Tempesta: «Si tratta di un noto ubriacone, segnalato in molte occasioni alla forza pubblica per schiamazzi notturni e altre infrazioni minori. Più volte è stato sollevato da terra e riaccompagnato a casa da agenti di pattuglia, non essendo neppure in grado di stare in piedi da solo». Rispettato solo in casa da quella moglie riservata, grande lavoratrice e silenziosa – Delia – e dai ...

Advertising

HuffPostItalia : Milano ai tempi del fascismo - rob_milano : @Agenzia_Italia Il miglior ministro dell'interno degli ultimi tempi è stato #Minniti che gli sbarchi li aveva ridotti eccome - gioporce : RT @Lutby66: #NeverTrustACop…and a #Sala too #Milano ai tempi della pre-Cop e delle elezioni, tra nuove vecchie retoriche, investimenti mil… - Cr1st14nM3s14n0 : RT @granmartello: Si gioisce per candidatura a EXPO 2030 di Roma e M5s festeggia con fare istituzionale la prestigiosa occasione internazio… - donmimi : RT @granmartello: Si gioisce per candidatura a EXPO 2030 di Roma e M5s festeggia con fare istituzionale la prestigiosa occasione internazio… -