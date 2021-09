Mediobanca: patto al 10% con Monge, pronto ad allargarsi (Di giovedì 30 settembre 2021) L'accordo di consultazione di Mediobanca si riporta a circa il 10% del capitale, dopo la disdetta arrivata dai Benetton per il loro 2,1% che avrà efficacia dal primo gennaio prossimo, grazie all'... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 settembre 2021) L'accordo di consultazione disi riporta a circa il 10% del capitale, dopo la disdetta arrivata dai Benetton per il loro 2,1% che avrà efficacia dal primo gennaio prossimo, grazie all'...

Advertising

fisco24_info : Mediobanca: patto al 10% con Monge, pronto ad allargarsi: Per compensare l'uscita dei Benetton - MilanoFinanza : Mediobanca, i soci rafforzano il patto - infoiteconomia : Mediobanca: Monge entra in patto consultazione, salgono Gavio e Lucchini - infoiteconomia : #FLASH# MEDIOBANCA: MONGE ENTRA IN PATTO CONSULTAZIONE, SALGONO GAVIO E LUCCHINI - Loredanataberl1 : RT @Affaritaliani: Mediobanca, Monge nel Patto. Gavio raddoppia.Pronti nuovi ingressi. E il 5%... -