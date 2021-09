In Ecuador una rivolta in carcere ha provocato la morte di 30 detenuti (Di giovedì 30 settembre 2021) In un carcere del sud-est dell’Ecuador uno scontro tra bande è finito in tragedia: 30 detenuti morti e 47 feriti Secondo il quotidiano “Primicia.ec” è il secondo massacro più violento registrato quest’anno, dopo quello del febbraio 2021, quando 79 prigionieri morirono in una serie di rivolte coordinate, in quattro prigioni di tutto il paese. Da L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 30 settembre 2021) In undel sud-est dell’uno scontro tra bande è finito in tragedia: 30morti e 47 feriti Secondo il quotidiano “Primicia.ec” è il secondo massacro più violento registrato quest’anno, dopo quello del febbraio 2021, quando 79 prigionieri morirono in una serie di rivolte coordinate, in quattro prigioni di tutto il paese. Da L'articolo proviene da Consumatore.com.

