Graziella Bartolotta ritrovata morta in casa ad Ardea: indagato il figlio (Di giovedì 30 settembre 2021) Non si è sottratto alle telecamere anzi, ha risposto ai giornalisti che da ieri gli chiedono cosa possa esser successo nella casa in cui sua madre è stata ritrovata morta. "Penso di essere indagato" aveva detto ieri ai giornalisti di Chi l'ha visto che lo hanno sentito subito dopo il ritrovamento del cadavere della madre. Il figlio della donna morta nella casa di Tor San Lorenzo ( nel comune di Ardea), poco fuori Roma, dice di non avere nessuna implicazione con la morte dei sua madre. "Ho comprato una casa qui per assisterla, perchè mai avrei dovuto ucciderla, mi prendo cura di lei da 40 anni" ha detto l'uomo che è stato però l'ultimo ad aver visto la 68enne ritrovata in una pozza di sangue dalla sua badante.

