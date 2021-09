Editoria, il robotico Bruno Siciliano avverte: “I robot e l’Ia non sostituiscono l’uomo” (Di giovedì 30 settembre 2021) Né l’Intelligenza Artificiale né i robot “potranno mai sostituire il genio creativo di cui sono dotati molti esseri umani” e ciò “vale in ogni campo dalla chirurgia al designer e, quindi, anche vale anche per il mondo dei media” e dell’Editoria. Ne é convinto lo scienziato Bruno Siciliano, uno dei robotici italiani più attivi e di maggior peso internazionale, conversando con l’Adnkronos sulle nuove tecnologie che stanno entrando nel perimetro dei media. Nell’informazione, afferma Siciliano, “né gli umanoidi e né i sistemi basati sull’Intelligenza Artificiale potranno mai sostituire o riprodurre la creatività e la genialità di cui sono dotati molti giornalisti”. “Un algoritmo di Intelligenza Artificiale non può essere una tecnologia sostitutiva del giornalista ma solo un ‘supporto’ ... Leggi su italiasera (Di giovedì 30 settembre 2021) Né l’Intelligenza Artificiale né i“potranno mai sostituire il genio creativo di cui sono dotati molti esseri umani” e ciò “vale in ogni campo dalla chirurgia al designer e, quindi, anche vale anche per il mondo dei media” e dell’. Ne é convinto lo scienziato, uno deiici italiani più attivi e di maggior peso internazionale, conversando con l’Adnkronos sulle nuove tecnologie che stanno entrando nel perimetro dei media. Nell’informazione, afferma, “né gli umanoidi e né i sistemi basati sull’Intelligenza Artificiale potranno mai sostituire o riprodurre la creatività e la genialità di cui sono dotati molti giornalisti”. “Un algoritmo di Intelligenza Artificiale non può essere una tecnologia sostitutiva del giornalista ma solo un ‘supporto’ ...

