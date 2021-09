Draghi si infastidisce per le liti nel governo, gli altolà nelle riunioni “riservate”. Il retroscena (Di giovedì 30 settembre 2021) Bastava guardare l’espressione di Mario Draghi quando i cronisti gli chiedevano del Quirinale per capire quanto fosse seccato e quanto i retroscena che lo riguardano siano una quisquilia in questo momento per lui. Il premier è infastidito per ben altri motivi. Un retroscena del Corriere della Sera rileva come siano le tensioni tra i litigiosi partiti del governo che lo sorregge a seccarlo. Draghi “non regge più” le liti nel governo Draghi ha chiesto ai suoi ministri nelle riunioni riservate «abnegazione, capacità di esecuzione e nessuna fibrillazione». Lui si tiene alla larga e neutrale sulle fibrillazioni della Lega e le diatribe quotidiane tra i partiti della maggioranza: “nemmeno ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 30 settembre 2021) Bastava guardare l’espressione di Marioquando i cronisti gli chiedevano del Quirinale per capire quanto fosse seccato e quanto iche lo riguardano siano una quisquilia in questo momento per lui. Il premier è infastidito per ben altri motivi. Undel Corriere della Sera rileva come siano le tensioni tra igiosi partiti delche lo sorregge a seccarlo.“non regge più” lenelha chiesto ai suoi ministri«abnegazione, capacità di esecuzione e nessuna fibrillazione». Lui si tiene alla larga e neutrale sulle fibrillazioni della Lega e le diatribe quotidiane tra i partiti della maggioranza: “nemmeno ...

Advertising

SecolodItalia1 : Draghi si infastidisce per le liti nel governo, gli altolà nelle riunioni “riservate”. Il retroscena… - SempreLibero2 : @GirolamoNavarra Diciamo che a me Draghi non piace, ma rispetto la sua intelligenza. È soprattutto ciò che gli gira… - GianpieroScanu : @zicolo66 @eia58 Questa foto di Draghi col simbolo di un partito sembra quasi indicare appartenenza. Un po’ mi infastidisce - gabrillasarti2 : @MinnieMinerva2 @noitre32 Mi infastidisce chi si comporta come chi criticavate , la lotta non è contro la Lega o… -