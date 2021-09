Covid, Pregliasco getta la maschera: “Infondere paura era necessario” (Di giovedì 30 settembre 2021) Quello che sta avvenendo in questo paese non è normale. E non è una frase fatta, non si vuole qui fare del becero sensazionalismo o trovare un nemico a tutti i costi. Purtroppo è l’amara realtà che ci porta ogni giorno a darvi conto di fatti, vicende e aneddoti ai confini dell’immaginazione. Anche ieri sera, mentre stavamo guardando “Non è l’Arena”, la trasmissione di La7 condotta da Massimo Giletti, ad un certo punto siamo saltati in piedi sul divano. Ma, altro che Guido Meda quando si esalta nel commentare le gare del MotoGP. Siamo dovuti andare subito a risentire le parole pronunciate da Pregliasco per vedere se avevamo capito bene. Purtroppo, ne abbiamo avuta quasi subito la tragica conferma. Magari anche ai più attenti di voi non sarà sfuggito questo dettaglio, ma proponiamo qui sotto il pezzo di trasmissione incriminato in modo che anche chi non avesse visto la ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 30 settembre 2021) Quello che sta avvenendo in questo paese non è normale. E non è una frase fatta, non si vuole qui fare del becero sensazionalismo o trovare un nemico a tutti i costi. Purtroppo è l’amara realtà che ci porta ogni giorno a darvi conto di fatti, vicende e aneddoti ai confini dell’immaginazione. Anche ieri sera, mentre stavamo guardando “Non è l’Arena”, la trasmissione di La7 condotta da Massimo Giletti, ad un certo punto siamo saltati in piedi sul divano. Ma, altro che Guido Meda quando si esalta nel commentare le gare del MotoGP. Siamo dovuti andare subito a risentire le parole pronunciate daper vedere se avevamo capito bene. Purtroppo, ne abbiamo avuta quasi subito la tragica conferma. Magari anche ai più attenti di voi non sarà sfuggito questo dettaglio, ma proponiamo qui sotto il pezzo di trasmissione incriminato in modo che anche chi non avesse visto la ...

ladyonorato : Pregliasco che definisce “terribile” la presenza sui territori dei medici che hanno curato a casa e guarito migliai… - romasil1 : RT @stopcensura2020: Sgarbi affonda Pregliasco: “Devi smetterla di deridere chi cura il Covid-19 per davvero” - IacoTullio : RT @AStramezzi: Grazie, Vittorio. - attilascuola : RT @anna30048679: Vi invito ad ascoltare allo 0:23 #Pregliasco e a domandarvi come mai: -con maggioranza che guarisce -con maggioranza che… - attilascuola : RT @benq_antonio: 'Si un'epidemia c'è, quella di virologi...che non hanno niente da fare e soprattutto nessuno che li controlla.. ' #COVID1… -