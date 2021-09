Corto Maltese | Oceano Nero | l' eredità di Pratt raccolta nel nuovo fumetto di Bastien Vivés e Martin Quenehen

(Di giovedì 30 settembre 2021) 'Ho conosciuto Hugonella biblioteca dei miei genitori quando ero adolescente. È stato uno shock per me scoprire che unfatto per gli adulti fosse in grado di arrivare anche ai più ...

... sceneggiatore e documentarista, ospite giovedì 23 settembre della galleria Nauges di Milano, per presentare il nuovo albo dedicato alle avventure di: Oceano Nero . Insieme al ...Ma ero in edicola quel gennaio del 1988, tredici anni appena compiuti, ad acquistare il numero 52 della rivista, e proprio in essa compariva la prima avventura del Ritorno del ...Cappellino da baseball e lineamenti più femminili, Corto è tornato in libreria il primo settembre stupendo anche la critica. "Ci siamo immedesimati in lui e da quel momento è stato tutto naturale" ...A Palazzo Ducale di Genova si terrà la mostra Hugo Pratt, da Genova ai mari del Sud, dedicata al rapporto di Pratt con il capoluogo ligure.